الأربعاء 24 أبريل 2024
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"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى "غلاف غزة" وسقوط شظايا صاروخية على سديروت

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

قالت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن صفارات الإنذار تدوي في "غلاف غزة" وأنباء عن سقوط شظايا صاروخية على مبنى في سديروت، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

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أعلن الدفاع المدني بغزة، عن أنه انتشل حتى الآن جثث 332 شهيدًا من المقبرة الجماعية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وفي السياق ذاته حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من حدوث كارثة صحية بين الأطفال بعد رصد العديد من حالات الحمى الشوكية ومرض الكبد الوبائي بين المواطنين.

القاهرة الإخبارية عاجل غلاف غزة

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