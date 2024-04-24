ذكرى تحرير سيناء.. مساعد وزير الداخلية السابق: الأرض عادت بالحرب ثم الدبلوماسية فالتحكيم

استرداد سيناء.. واحدة من المهام العظيمة التي قام بها الجيش المصري لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم كل ما هو غالي ونفيس من أجل ذلك، ومرت مصر بالعديد من الحروب من أجل الوصول إلى تلك اللحظة.

واستخدمت مصر عدة طرق في استرداد أرضها بداية من الحرب بين الجيش المصري وجنود الاحتلال، مرورًا بالدبلوماسية والمفاوضات وصولًا إلى التحكيم الدولي الذي أثبت أحقيتها في أرض سيناء كاملة لتعود من جديد.

نور الدين: «استرداد الأرض جاء بالحرب والدبلوماسية والتحكيم»

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن مصر استردت سيناء كاملة من خلال الحرب والدبلوماسية والتحكيم الدولي: «وقت الحرب كان هناك ضغوط دولية على مصر ورغم ذلك استطاع الجيش المصري أن يكبد العدو خسائر كبرى ودخلنا معهم في اشتباك أول وثاني وثالث ولم تكن مصر ستهدأ إلا باسترداد الأرض كاملة».

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ثم الانتقال بعد ذلك للدبلوماسية لاسترداد ما تبقى من الأرض وكانت برعاية أمريكية ووساطة حتى نسترد أرض العريش ورأس محمد وهي أحد وسائل الحرب، ولم يتبقى سوى أرض طابا والتي لجأت فيها مصر إلى التحيكم الدولي ومفاوضات وإتفاقية السلام ومرت بأكثر من مرحلة، حتى أقرت لجان التحكيم بأحقيتنا في الأرض أمام دول العالم كله.

وأضاف: “مصر كان لديها فريق قانوني مصري منظم ولديها خرائط من أيام دولة العثمانية تثبت أحقيتها في الأرض وتم استردادها بالكامل بنسبة 100%، لذلك استطاعت الحصول على الأرض بالحرب والدبلوماسية والتحكيم”.

وتابع: “ذكرى تحرير سيناء هي مناسبة هامة للمصريين لأنها تخلد البطولات التي قام بها الجيش المصري والمعارك التي خاضوها ضد الاحتلال، والدماء التي روت الأرض حتى يستم استردادها بالكامل دون التنازل عن شبر واحد فيها، لذلك فأن الاحتفال بذلك اليوم يعتبر تخليدًا للشهداء من الجيش المصري”.

واختتم: «وبدأ من بعد ذلك إعمار سيناء منذ سنوات وتطهيرها من الإرهاب والعناصر المندسة بها، وحاليًا سيناء يُصرف عليها مليارات الجنيهات من أجل تطهير الإرهاب والتأمين وتعميرها والاهتمام بالبنية التحتية والمساكن والمرافق والمدارس والصحة وأصبح هناك خطة جادة في التعمير ولها ميزانية سنوية».