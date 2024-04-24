برلمانى يعلن سحب مقترحه بشأن تنظيم تصوير الجنازات

أعلن عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، عن سحبه الاقتراح المقدم منه لتعديل قانون العقوبات لتنظيم تصوير الجنازات، والذي كان قد تقدم به أمس، مؤكدًا أنه لم يستهدف فرض أي تضييق على النشر.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه سيتم الإعلان عن قواعد واضحة تخص ضوابط التغطية الصحفية للجنازات، مؤكدًا أنه لا خلاف حول صيانة الحياة الشخصية واحترامها.

وأشار إلى وجود مقترح بمشاركة إحدى الشركات الخاصة في تنظيم وجود الصحفيين في الجنازات، وكذلك وضع أكواد معينة لتغطية الجنازات تكون ملزمة.

ووجه د.أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الشكر لمجلس نقابة الصحفيين وشعبة المصوريين الصحفيين، بعد الاجتماع المشترك اليوم لوضع ضوابط تغطية الجنازات.

أضاف:"نحن والصحفيون وجهان لعملة واحدة وقضيتنا ليست مع الصحفيين، لكن قضيتنا مع التجاوزات التى تحدث خلال الجنازات من قبل البعض لا يعلم عنهم شيئًا وهؤلاء لا ينتمون لمهنة الصحافة".

ظاهرة أصحاب الموبايلات

وشدد زكى أن الصحافة مهنة عريقة وراقية، وأن الظاهرة الجديدة من قبل أصحاب الموبايلات.

وبدأ ظهر اليوم الاجتماع المشترك الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية، بمقر نقابة الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات والعزاءات.

شارك فى الاجتماع، خالد البلشى نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم وحسين الزناتى ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمد الجارحى من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنان أحمد سلامة، بجانب النائب عبدالمنعم أمام.

وعقد مجلس نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية، إضافة إلى المكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين، الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا لوضع ضوابط تغطية الجنازات.

يأتي ذلك نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين والإعلاميين والرياضيين والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

وتواصلت نقابة الصحفيين مع د.أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل اليوم فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

ودعت نقابة الصحفيين الزملاء الصحفيين إلى وقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وأكدت النقابة احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، فإنها تشدد أيضًا، على أن تغطية الجنازات والعزاءات عمل صحفي يوثق حدثًا يهم الجمهور ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلًا.