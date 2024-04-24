بعد اعتذار صلاح.. عبدالمنعم وعاشور ومرموش يدعمون قائمة المنتخب الأوليمبى فى باريس

يصارع البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، الزمن، من أجل الاستقرار على القائمة النهائية التى سيخوض بها منافسات دورة الألعاب الأوليمبية التى تقام خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين فى العاصمة الفرنسية باريس.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم 3 يوليو المقبل، آخر موعد لإرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية “باريس 2024"، التى تضم 22 لاعبا، على أن يتم قيد 18 لاعبًا في القائمة الأساسية، بينهم 3 حراس مرمى، بالإضافة إلى 4 لاعبين يتم قيدهم على سبيل الاحتياط، تحسبا لتعرض أي لاعب من القائمة الأساسية لإصابة طويلة قبل انطلاق البطولة.

ويعتبر الشغل الشاغل للمدرب البرازيلى هو اختيار اللاعبين الثلاثة الكبار الذين سيتم قيدهم فى تلك القائمة، إضافة إلى اللاعبين تحت السن المسموح به 23 عاما، وفقا للوائح الأوليمبياد.

ورغم حاجة الجهاز الفنى لتواجد محمد الشناوى كحارس كبير لديه خبرات فى المشاركات الدولية وسبق له المشاركة فى الأوليمبياد، إلا أن ابتعاده عن المشاركة طوال الفترة الماضية بسبب إصابته بخلع فى الكتف خلال بطولة أمم إفريقيا الأحيرة، قد يصعب على الجهاز الفنى قيده فى القائمة، تحسبا لعدم استعادة فورمته الفنية والبدنية خلال الفترة المتبقية على الأوليمبياد.

الأمر الذى فضل معه الجهاز الفنى قيد ثلاثة لاعبين يمكن الاستفادة منهم ، حيث ينوى الجهاز الفنى قيد محمد عبدالمنعم وإمام عاشور لاعبي الأهلى، بالإضافة إلى عمر مرموش المحترف فى إينتراخت فرانكفورت الألمانى، وذلك بعد اعتذار محمد صلاح نجم ليفربول عن المشاركة فى الأوليمبياد.

واستقر ميكالى على قائمة مبدئية للمنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية، تضم 35 لاعبا، تمهيدا لاختيار القائمة النهائية التى تضم 22 لاعبًا فقط، بينهم 4 لاعبين احتياطيين و18 لاعبا أساسيًّا.

ولا يزال محمد صلاح نجم ليفربول على رأس القائمة الأولية رغم اعتذاره، وهى القائمة التى سيتم إرسالها لفيفا يوم 24 مايو المقبل، ونفس الأمر محمد الشناوي حارس نادي الأهلي ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد عبدالمنعم وأحمد مصطفى زيزو.

ومن المقرر، أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة ميكالي، القائمة المبدئية للفريق في أوليمبياد باريس في النصف الأول من شهر مايو المقبل.