خلافات الجيرة تدفع عامل لإطلاق النار على شاب في سوهاج

أصيب شاب يبلغ من العمر 18 سنة، بطلق ناري بالساق اليسرى إثر تعدي مزارع عليه مستخدمًا سلاحًا ناريًا بسبب خلافات الجوار في سوهاج.



وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل بطلق ناري وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وصول "محمد ر ع ا" 18 سنة، عامل، إلى مستشفى العسيرات المركزي، مصابًا بطلق ناري بالساق اليسرى، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وبسؤال والده "رفعت ع ا ب" 58 سنة مزارع، ومقيم بذات الناحية، اتهم "عبدالرحمن ا ع ع" 19 سنة، عامل، بالتعدي على نجله وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، مما نجم عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.