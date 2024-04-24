الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق بالشهر العقاري في وسط البلد

سيارات الاطفاء فى
سيارات الاطفاء فى موقع الحريق

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأربعاء، بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شب في غرفة بشهر عقاري في  وسط البلد؛ لفحص الخسائر والتلفيات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت عملية إطفاء القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل إحدى الغرف في الشهر العقاري بمنطقة وسط البلد.

على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة بالدفع بسيارتي إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى باقي الغرف والمكاتب المجاورة، وتبين من الفحص احتراق جزء بسيط من غرفة داخل الشهر العقاري، كما تبين سلامة جميع الأجهزة والمستندات.

وتم كشف ملابسات الحريق بمعرفة أجهزة الأمن، وتم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تحريات المباحث غرفة بشهر عقاري حريق نيابة عابدين

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