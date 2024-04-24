ثمار 6 مارس.. 20 ألف جنيه تراجعًا بأسعار الحديد و20% انخفاضا مرتقبا فى العقارات (خاص)

شهدت الفترة الماضية، تراجعًا كبيرًا في أسعار حديد التسليح، ما أسهم في حدوث انخفاض في أسعار العقارات، وذلك بعد القرارات التي اتخذها البنك المركزي بشأن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وأسعار الفائدة على الإقراض والإيداع، وما تبعها من إجراءات حكومية أسهمت في استقرار الأسواق وتوافر العملة الأجنبية.

تراجع كبير في أسعار الحديد

وكشف خبراء في مجال العقارات، عن تراجع أسعار حديد بشكل كبير، حيث وصل سعر "عز" إلى نحو 40 ألف جنيه، بعد أن كان قد وصل إلى نحو 60 ألف جنيه، بتراجع نحو 20 ألف جنيه في سعر الطن لحديد العز.

فيما تراجع سعر الحديد الاستثماري - بحسب خبراء العقارات - إلى نحو 36 ألف جنيه، بعدما كان قد ارتفع إلى نحو 55 ألف جنيه، بتراجع قدره 21 ألف جنيه في سعر الطن.



انخفاض 20% في أسعار العقارات

وتوقع خبراء العقارات، تراجع أسعار العقارات بنسبة تصل لنحو 20٪ خلال الفترة المقبلة، في ظل خفض أسعار مواد البناء والسيطرة على سعر الدولار، عقب توفير العملة الصعبة بخلاف المبادرات الحكومية لخفض الأسعار.



وقال المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق، إن تراجع أسعار الحديد سيكون له تأثير إيجابي على سوق العقارات، حيث سيعمل على خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بنسبة بنحو 20٪.



وأضاف "حجازي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الحديد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على سوق العقارات في مصر، لافتًا إلى أن أحد التأثيرات الرئيسية لتراجع أسعار الحديد هو تخفيض تكلفة بناء العقارات، ما قد يشجع المطورين على زيادة العرض العقاري، ما يوفر فرصة أكبر لطرح العقارات بأسعار أقل.

وفي ذات السياق، قال أسامة الحسيني، نائب رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تراجع أسعار الحديد سيعمل على زيادة الطلب على العقارات، لافتًا إلى أنه يجب مراعاة أن تأثير تراجع أسعار الحديد على سوق العقارات قد يكون مؤقتًا؛ حيث إن تغيرات أسعار السلع الأساسية يمكن أن تتأثر بعوامل متعددة مثل التكاليف اللوجستية والتوترات السياسية والاقتصادية.

ولفت إلى أنه يمكن القول في المجمل، إن تراجع أسعار الحديد يمكن أن يحدث تغييرات إيجابية في سوق العقارات في مصر.

المطور العقاري المشارك لشركات قطاع الأعمال العام، محمد منير، قال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن التأثير على السوق ويدعم النمو الاقتصادي، ولكن يجب أن يتم مراقبة الوضع بعناية لضمان استدامة هذه الفوائد؛ حيث يجب أن تكون الحكومة والمسئولون الاقتصاديون على اطلاع دائم بالتطورات في أسواق الحديد والعقارات لتحديد أفضل السياسات والإجراءات لدعم القطاع.

وطالب المستثمرون والمطورن في سوق العقارات، بالحذر وتحليل السوق بعناية؛ لأن التغيرات السريعة في أسعار الحديد يمكن أن تؤدي إلى تقلبات تتطلب استراتيجيات مرنة للتعامل معها.