الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط لص التكييفات بالسلام في قبضة الشرطة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر متورط في سرقة وحدات التكييف من الطابق الأرضي بعقار في منطقة السلام.

وتبين أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وأنه يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة وحدات التكييف الخارجية من الطابق الأرضي.

وتبين بحوزته سيارة ملاكى مستأجرة والمستخدمة في ارتكاب السرقات، 6 وحدات خارجية ماركات مختلفة، 2 جهاز تكييف، مبلغ مالي، الأدوات المستخدمة في وقائع السرقة.

بمواجهته اعترف بممارسة ذلك النشاط الإجرامي، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مسجل خطر سرقة الطابق الأرضي وحدات التكييف الخارجية السلام

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