الأربعاء 24 أبريل 2024
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اقتصاد

شعير: خفض الأسعار وتوفير السلع أبرز إيجابيات الإفراج الجمركي عن البضائع

الدكتور محمد شعير
الدكتور محمد شعير

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق، إن تأثيرات الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات خلال الفترة الأخيرة ظهرت من خلال توفير السلع في الأسواق وخفض الأسعار.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن الحكومة نجحت في الإفراج عن السلع بعد توفير الدولار، مما ساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية. وأشار إلى أن الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات يُعد من السياسات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية ودعم الاقتصاد الوطني. ويتضمن هذا الإجراء تخفيض الضرائب الجمركية أو إعفاء البضائع من الرسوم الجمركية في ميناء الوصول، مما يؤدي إلى تأثيرات إيجابية عديدة على الاقتصاد. 

وأشار إلى أن الإفراج الجمركي يزيد من حركة التجارة الدولية وتبادل السلع بين الدول، مما يعزز النمو الاقتصادي ويفتح الأبواب أمام فرص تجارية جديدة. كما أكد أن إزالة الرسوم الجمركية تساهم في توفير تكاليف الإنتاج والتصنيع للشركات، مما ينعكس إيجابيًا على الأسعار النهائية للمنتجات.

وأشار إلى أن نتيجة انخفاض الأسعار الناتج عن الإفراج الجمركي، يمكن للمستهلكين شراء المزيد من المنتجات بأسعار أقل، مما يزيد من الطلب الاستهلاكي ويدعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن الإفراج الجمركي يشجع الشركات على الاستثمار في تطوير وتوسيع نشاطها التجاري، نظرًا للبيئة الاقتصادية المواتية التي يخلقها هذا الإجراء.

الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات يعتبر إجراءً حيويًا في تعزيز الاقتصاد

وأكد أن الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات يعتبر إجراءً حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادل التجاري الدولي، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية المذكورة سابقًا. وأشار إلى أن وجود تنافسية الأسعار ناتجة عن الإفراج الجمركي تحفز الشركات على تحسين جودة منتجاتها وتقديم حلول جديدة ومبتكرة، مما يعزز مستوى الابتكار في السوق.

وأوضح أنه يمكن أن يساهم الإفراج الجمركي في توفير المواد الخام بأسعار أقل للصناعات المحلية، مما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا وعلى الصعيد الدولي. كما أكد أنه نتيجة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج، يمكن أن يؤدي الإفراج الجمركي إلى إنشاء فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أنه من خلال توفير بيئة تجارية مواتية، يسهم الإفراج الجمركي في دعم التنمية الاقتصادية للدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

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