الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: سرعة إجراءات الإفراج الجمركى تسهم فى زيادة المعروض من السلع

محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين

أكد محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل الإسراع في الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، لما له من تأثير إيجابي في توفير السلع وضبط أسعارها.

 وطالب النائب في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والمستوردين من أجل حل الإشكاليات الخاصة بالإفراج الجمركي، بما يسهم زيادة عرض السلع في الأسواق. 

 

زيادة معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ

وقال زين الدين: زيادة معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ المختلفة يعزز من زيادة حجم المعروض من السلع، بما يسهم في خفض الأسعار بصورة حقيقية.

 وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لكي تتكامل المنظومة ويتحقق الهدف، لا بد من تفعيل حقيقي للرقابة على الأسواق، قائلًا: يجب على كل الأجهزة القيام بدورها على النحو الأمثل، وتطبيق القانون لردع المخالفين والمتلاعبين في الأسعار. 

ولفت النائب محمد عبدالله زين الدين، إلى أنه مع دخول عيد الفطر المبارك، لا بد من أن يكون هناك تعامل مختلف لمنع التلاعب في الأسعار من ناحية، ولمواجهة السلع غير المطابقة للمواصفات من جهة أخرى، موضحًا أن البعض يلجأ للغش وتقليل الجودة، مستغلًا زيادة الطلب.

مجلس النواب مستقبل وطن الافراج الجمركي البضائع في الموانئ توفير السلع خفض الأسعار

مواد متعلقة

النائبة مايسة عطوة: الرئيس مضى بمصر نحو جمهورية جديدة تنطلق إلى آفاق الريادة

"حقوق الإنسان" بالنواب: اتصال الرئيس بـ"أبومازن" دليل قاطع على مواصلة دعم القضية الفلسطينية

"مصر أكتوبر": دعم الرئيس للحوار الوطني يدفع الحكومة لتنفيذ مخرجاته

العقيلى: الإفطار الجماعى على ساحل البحر بالعريش {بدون طعام} تضامنا مع أهل غزة

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

المفتى: قيمة زكاة المال المودع فى البنك هى 10% قياسًا على زكاة الزروع

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

الإعدام لعاطل تعدى على طالبة وهددها بالقتل بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"