"مصر أكتوبر": دعم الرئيس للحوار الوطني يدفع الحكومة لتنفيذ مخرجاته

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي بلغت ١٣٥ توصية، تعكس اهتمام المؤسسات التنفيذية على المضي قدما نحو تنفيذ تلك المخرجات وشعور المواطن بنتائجها على الأرض.

أضاف"الباز" في تصريحات له اليوم، أن طرح الحكومة لخطة تنفيذية لتوصيات الحوار يعكس حجم الثراء والفاعلية التي تمثلها مقترحات الحوار وقدرتها على حل كثير من القضايا التي طرحت اثناء المناقشات، مشددا على اهمية وجود جدول زمني للانتهاء من تنفيذ تلك التوصيات على الأرض.

وأشاد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، بالدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وتأكيد سيادته دائما على تنفيذ كل ما يحال إليه من مقترحات أو توصيات قابلة للتنفيذ، منوها أن دعم الرئيس كان دافعا قويا لإيمان الحكومة بالحوار الوطني وحرصها الشديد على تنفيذ مخرجاته.

وأشار إلي أن جلسات الحوار تطرقت لغالبية المشاكل التي تشغل بال المواطن المصري سواء في الاقتصاد أو التعليم أو الصحة أو الاستثمارات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى حل إشكاليات الوصاية على المال وقضايا الأسرة عموما والتي أرقت كثيرا من الأسر على مدار عقود.