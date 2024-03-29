إشادة كبيرة بتحركات الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

ثمّن أعضاء اللجنة المشتركة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، متوجهين بالشكر لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، على متابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات، فى محاورها المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع اللجنة لمتابعة آليات التنفيذ، مع اهتمام الحكومة بحضور الجلسات فى مرحلتها الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل.

وكشف أعضاء اللجنة عن تقسيم المُخرجات إلى محاور، ومتابعة تنفيذها، مع وضع خطط زمنية محددة لتنفيذها، وفقًا للأولويات التى يتم التوافق عليها، وذلك للخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المهمة قبل الفصل التشريعى المقبل، ثم عرضها على البرلمان.

رئيس الوزراء: أجندة زمنية لتنفيذ 135 توصية من المرحلة الأولى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللقاء الثانى مع أعضاء اللجنة المشتركة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول، الذى شمل تشكيل هذه اللجنة المشتركة، ثم إصدار قرار بتشكيلها، ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلًا عن التنسيق مع مسئولى الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة.

واقترح «مدبولى» أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يسهم فى تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع، منبهًا إلى ضرورة وضع أجندة تنفيذية متفق عليها، لتنفيذ الـ١٣٥ توصية، التى تمثل مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى، وفقًا للأولويات التى يتم التوافق عليها، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة المُشكلة لمتابعة التنفيذ يجب أن تكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة. واستعرض ضياء رشوان، خلال الاجتماع، ما جرى خلال الحوار الاقتصادى، مناقشًا آليات متابعة الـ١٣٥ توصية التى خرجت من الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى، مشيرًا إلى التوصيات التى أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخرًا بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

«المؤتمر»: جدية فى تنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن اللقاء يعكس جدية الحكومة فى التعامل مع التوصيات التى يتم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطنى، واتخاذ الإجراءات التى تعزز تكوين حياة مستقرة للشعب المصرى، مع رؤية لمواجهة جميع التحديات التى يشعر بها المواطن.

وأشار إلى أن الحوار الوطنى، أحدث حالة غير مسبوقة من الزخم السياسى والفكرى، ويحظى باهتمام كبير من قِبل القيادة السياسية والحكومة، وتمت ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات، وهو ما يعزز ثقة المشاركين والرأى العام، فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات.

ولفت إلى أن المقترحات العديدة التى شهدتها جلسات الحوار، والتوصيات الصادرة عنها، تمثل زخمًا عظيمًا لخدمة مصر، لافتًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطنى، تتمثل فى خروج عدد من التوصيات المهمة، ومتابعة الحكومة تنفيذ هذه التوصيات، لوضع خارطة طريق للعمل الوطنى نحو بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن اللجنة التنسيقية، يجب أن تكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.

وأضاف أن حرص الحكومة على المتابعة الدائمة، لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى، بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر، بين الحكومة ومجلس الأمناء، يشجع أطراف العملية السياسية على المشاركة بمقترحات وأفكار جدية، وقابلة للتنفيذ لكل التحديات التى تواجه الوطن، وهو ما يسهم فى تحقيق المستهدفات، فى مختلف القطاعات، إضافة إلى وضع خطة عمل، لتحقيق الأهداف المرسومة فى إطار الحوار الوطنى.

«المصريين»: علينا أن نفخر بالمناقشات الديمقراطية الواعدة

دعا المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، جميع المصريين، بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، لأن يفتخروا بما تابعوه من مناقشات داخل الحوار الوطنى، حيث كانت الوطنية المصرية هى القاسم المشترك فى كل المناقشات.

وقال: «لم تكن هناك أى خطوط حمراء تمنع مناقشة أى قضية داخل هذا الحوار التاريخى، الذى أكد للعالم أجمع أن مصر ستكون خلال السنوات القليلة المقبلة واحدة من أهم الدول الديمقراطية والاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها». وأكد أنَّ تنفيذ توصيات الحوار الوطنى سيسهم بما لا يدع مجالًا للشك فى تحقيق المستهدفات فى مختلف القطاعات، كما أن استجابة الحكومة لها تبعث برسالة مهمة للشعب المصرى والمشاركين فى الجلسات، وتؤكد أن الحكومة حريصة على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصياته، فى ظل التكامل والتنسيق المستمر بينها وبين مجلس الأمناء.

نواب: مكسب حقيقى للدولة المصرية.. وأبلغ رد على المشككين وأهل الشر

رأت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن» عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن اهتمام الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى يعد بمثابة أكبر رد على أهل الشر والمشككين.

وأوضحت أن لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة التنسيقية للحوار الوطنى يؤكد حالة التوافق والحراك الكبير الذى أحدثه هذا الحوار منذ انطلاقه، ويعكس نجاحه فى أن يكون منصة وطنية تجمع كل طوائف وفئات المجتمع والخبراء والمتخصصين لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا المختلفة.

وأضافت: «الحوار الوطنى هو حوار مستمر، ولم يكن مرتبطًا بحدث ووقت معين، كما ادعى البعض، واليوم السلطة التنفيذية تؤكد للجميع أن هناك جدية فى التعامل مع مخرجات الحوار الوطنى، وهو ما يعزز ثقة المشاركين والرأى العام فى تنفيذ مخرجاته».

وأشارت إلى أن تنفيذ المخرجات سيكون له دور جاد فى تحويل توصيات المحور الاقتصادى للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية، تنتقل لأرض الواقع فى القريب العاجل، حتى يكون هناك جدوى لها، مع بحث سبل تطبيق الحلول المتوسطة والبعيدة المدى.

وأكد النائب حافظ عمران، عضو مجلس النواب، أن الأحداث أثبتت فاعلية الحوار الوطنى وأهميته فى صياغة رؤى ومقترحات فاعلة للكثير من القضايا المطروحة فى المجتمع، موضحًا أن مشاركة كل القوى السياسية والوطنية فى الجلسات تعد مكسبًا حقيقيًا كبيرًا للدولة المصرية.

وقال” «الحوار الوطنى كان ولا يزال ضرورة وطنية لمواجهة كثير من القضايا والتحديات، والانتقادات نحوه تكسرت عقب صدور توصياته بخصوص العفو الرئاسى والانتخابات الرئاسية الماضية وغيرها».

وذكر أن التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس السيسى للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية، تسهم فى تحقيق المستهدفات من مختلف القطاعات، وتكشف الحرص التام على استقرار وأمن ورخاء الدولة المصرية.