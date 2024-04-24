الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسي

برلماني: الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية لعب بالنار

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، رفض مصر القاطع لاجتياح الاحتلال الإسرائيلي لرفح، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية هو "لعب بالنار"، ويحمل تبعاته الكبيرة على إسرائيل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل تدعم القضية الفلسطينية وحقهم في تقرير مصيرهم في العيش بسلام وكرامة.

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن مصر تبذل جهودًا مستمرة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى ضرروة تبني رؤية مصر بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بضرورة الخروج عن صمته والتدخل لوقف أي تصعيد عسكري وحماية حقوق الإنسان للفلسطينيين في قطاع غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن ما يحدث في قطاع غزة كارثة بكل المعاني ولا يمكن قبولها وعلى العدوان وقف هذه الحرب فورا بعدما فشل في تحقيق اهدافه، مشددا أن مصر تسعى بقوة لإقرار حل الدولتين والعودة لمسار السلام والتهدئة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة قيام مجلس الأمن بضمان التنفيذ الفوري لقرار2728 وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

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يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أمام لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيسيت، عزم الحكومة الإسرائيلية للاجتياح البري لرفح الفلسطينية، وهي الخطوة التي حذر منها المجتمع الدولي نظرًا لخسائرها الفادحة في صفوف المدنيين إن تمت.

فيما تأتي تصريحات نتنياهو عن اجتياح بري لرفح الفلسطينية بعد اتهامه مسئولين في إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة، لمنع جيش الاحتلال من تنفيذ عملية برية في رفح في الوقت الراهن نتيجة رفض واشنطن أي عملية لا تحمل خطوة واضحة تضمن سلامة المدنيين.

النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ اجتياح رفح الفلسطينية التهجير القسري للفلسطينيين نتنياهو

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