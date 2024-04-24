صراع إنجليزي إيطالي على مهاجم بولونيا

أكدت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، اهتمام نادي أرسنال الإنجليزي بضم الهولندي جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا الإيطالي الصيف الحالي.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، إن أرسنال في محادثات مع وكيل المهاجم الهولندي لبحث إمكانية ضمه هذا الصيف لصفوف الجانرز.

وأكمل التقرير، أن أرسنال يضع زيركزي على رأس قائمة صفقاته الصيفية حيث يسعى لعرض راتب 6 ملايين يورو سنويًا للاعب بعقد لمدة 5 سنوات.

وأوضح التقرير، أن أرسنال يواجه منافسة قوية من أندية البريميرليج مانشستر يونايتد وأستون فيلا بجانب إنتر حامل لقب الكالتشيو ووصيفه ميلان.

صاحب الـ 22 عامًا شارك مع بولونيا هذا الموسم في 34 لقاء وسجل 12 هدفًا، ويحق لبايرن ميونخ فريقه السابق إعادة شراءه بـ 40 مليون يورو.