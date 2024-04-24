الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

قرار بإطلاق اسم غزة على جامع بكل ولاية فى تونس

إطلاق اسم غزة على
إطلاق اسم غزة على جامع بكل ولاية في تونس

قرّر وزير الشئون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، إطلاق اسم "غزة" على جامع بكل ولاية من ولايات الجمهورية، وفقا لموقع “موزاييك” التونسي.

وذكرت وزارة الشؤون الدينية في بيان أن قرار الشائبي بتغيير اسم 24 جامعا بكل الولايات يندرج في إطار مواصلة المبادرات التي اتخذتها الوزارة لمساندة الحق الفلسطيني وتخليد بطولات أهالي قطاع غزة.

وشمل القرار على فصلين، الفصل الأول تضمن جدولا أدرجت به الجوامع التي سيشملها تغيير الاسم، والفصل الثاني من القرار تكليف الولاة والمدير العام للمعالم الدينية والمدير العام للإطارات المسجدية بتنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه.

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