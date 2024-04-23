اليابان: سنواصل دعم حل الدولتين فى الشرق الأوسط رغم الفيتو الأمريكى

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن أنها ستواصل دعم حل الدولتين في الشرق الأوسط عبر المفاوضات رغم الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار الخاص بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وأوضحت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو في تصريح صحفي لها، اليوم، أن بلادها صوتت لصالح مشروع القرار لضمان السلام في الشرق الأوسط.

وجددت يوكو دعواتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

والخميس الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لمنع تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة: نعمل لحصول فلسطين على العضوية الكاملة

قال رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة ماجد عبدالفتاح، اليوم الثلاثاء، إن العمل جارٍ لضمان حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، ووقف العدوان على غزة ووصول المساعدات إليها.

وأكد عبدالفتاح في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة تبحث في الدعوة لاستئناف أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار بأغلبية ساحقة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتعنت إسرائيل في تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.

وأوضح رئيس بعثة الجامعة العربية، أن تحرك المجموعة يقوم على التعامل مع الفيتو الأمريكي، وتعنت الاحتلال بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2728 الخاص بوقف إطلاق النار، بإضافة إلى العمل على زيادة الاعترافات من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.

وشدد عبدالفتاح على أن واشنطن ملزمة وفق ميثاق الأمم المتحدة بتقديم توضيحات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أسباب عرقلة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة.

والأسبوع الماضي، أدانت العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن، الفيتو الأمريكي على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.