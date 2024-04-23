الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اليابان: سنواصل دعم حل الدولتين فى الشرق الأوسط رغم الفيتو الأمريكى

كاميكاوا يوكو وزيرة
كاميكاوا يوكو وزيرة الخارجية اليابانية

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن أنها ستواصل دعم حل الدولتين في الشرق الأوسط عبر المفاوضات رغم الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار الخاص بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وأوضحت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو في تصريح صحفي لها، اليوم، أن بلادها صوتت لصالح مشروع القرار لضمان السلام في الشرق الأوسط.

txt

وزير الخارجية: 135 دولة تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين

وجددت يوكو دعواتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

txt

بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة: نعمل لحصول فلسطين على العضوية الكاملة

والخميس الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لمنع تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

 

بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة: نعمل لحصول فلسطين على العضوية الكاملة

قال رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة ماجد عبدالفتاح، اليوم الثلاثاء، إن العمل جارٍ لضمان حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، ووقف العدوان على غزة ووصول المساعدات إليها.

وأكد عبدالفتاح في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة تبحث في الدعوة لاستئناف أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار بأغلبية ساحقة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتعنت إسرائيل في تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.

وأوضح رئيس بعثة الجامعة العربية، أن تحرك المجموعة يقوم على التعامل مع الفيتو الأمريكي، وتعنت الاحتلال بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2728 الخاص بوقف إطلاق النار، بإضافة إلى العمل على زيادة الاعترافات من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.

وشدد عبدالفتاح على أن واشنطن ملزمة وفق ميثاق الأمم المتحدة بتقديم توضيحات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أسباب عرقلة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة.

والأسبوع الماضي، أدانت العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن، الفيتو الأمريكي على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

حل الدولتين الشرق الأوسط فلسطين الفيتو الأمريكي الامم المتحدة العدوان الإسرائيلى

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يستفسر عن سعر مابولولو.. وعودة ياسر إبراهيم بعد مازيمبى

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك