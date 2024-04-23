الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دلائل المستقبل.. هل حجز شوبير مكانة حارس مصر الأول؟

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

يواصل مصطفى شوبير حارس مرمى نادي الأهلي، فرضه نفسه كنجم الموسم الأول في الأحمر بعد تقديمه لقاء آخر رائعًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شوبير نجح في الخروج بشباكه نظيفة للمباراة السادسة على التوالي في بطولة إفريقيا، بعدما أسهمت تصدياته في لقاء مازيمبي بالخروج بالتعادل السلبي.

وشارك الحارس الشاب فى 29 مباراة مع الأهلي فى كل البطولات، واستقبل 19 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة فى 17 لقاءً، وتألق مصطفى شوبير فى عرين الأهلى منذ أن شارك أساسيًا خلفًا لمحمد الشناوى الذى يعانى من الإصابة بخلع فى الكتف.

"الدستور" يكشف في التقرير التالي عن دلائل وأسباب تدفع مصطفى شوبير بأن يكون حارس مصر الأول.

حارس ولد كبيرًا

بدأ شوبير في أخذ الفرصة الحقيقية بداية من الموسم الماضي بعدما شارك في نهاية الدوري بأكثر من لقاء بعدما حسمه الأحمر بشكل رسمي.

لكن الانطلاقة الحقيقية لحارس الأهلي، كانت في ذهاب نهائي دوري الأبطال أمام الوداد في مباراة قدمت "أوفا" شوبير لجماهير الأهلي.

شوبير قدّم مباراة كبيرة وتمكن من الذود عن مرماه في أكثر من كرة خطيرة وقاد الأهلي لفوز بهدفين لهدف.

إصابة أبوجبل وابتعاد عواد يمهدان الطريق لحراسة مرمى الفراعنة

بات شوبير على مقربة من أن يكون حارس مصر الأول في الفترة المقبلة مع حسام حسن مدرب المنتخب الوطني خاصًة بعد إصابة محمد أبوجبل بالرباط الصليبي وعدم عودة محمد الشناوي من الإصابة.

ويجعل إصابة الثنائي مع ابتعاد محمد عواد حارس الزمالك عن مستواه وعدم مشاركة محمد صبحي مع الأبيض أيضًا، فرص شوبير في حراسة عرين مصر كبيرة خلال التوقف الدولي المقبل.

ويحتاح حسام حسن حارسًا بأداء ثابت لمشوار مصر في تصفيات كأس العالم وهو ما يجعل أسهم شوبير قوية للغاية.

شوبير خلال لقاء مازيمبي

عدم مشاركة حمزة علاء

ويمتلك شوبير أيضًا فرصًا كبيرة في تواجده كالاسم الثالث في الثلاثة لاعبين فوق السن بأوليمبياد باريس 2024.

وينوي مدرب المنتخب الأوليمبي، ضم ثنائي من الأهلي والزمالك، كما لم يحدد بعد الاسم الثالث سواء لاعب أو حارس مرمى.

ولا يشارك حمزة علاء حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأوليمبي الأول مع الأحمر كثيرًا، ما يدفع ميكالي لضم شوبير وكسب خبراته الماضية في الأوليمبياد.

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