الأمن يُداهم كيانين وهميين للنصب على راغبى السفر للدراسة بالخارج

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيانين تعليميين وهميين بالقاهرة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم والترويج عبر "الإنترنت" بأن شركتيه حاصلتان على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافًا للحقيقة بقصد استقطابهم والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.