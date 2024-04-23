محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال رصف طريق الشين قطور

تابع د.طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار أعمال إزالة طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة وتطهير خندق الغاز ووضع طبقه رمل نظيفة، بطريق الشين قطور، تمهيدا لأعمال الرصف حيث تم تكسير 1 كم بكامل العرض، مؤكدًا أن تأهيل ورصف الطريق جاء استجابة لمطالب أهالي مركز قطور بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق.

وأشار المحافظ إلى أن رصف طريق الشين قطوراتي نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات.

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء

وبعث محافظ الغربية برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء جاء نصها: يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بمشاعر يملؤها الاعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد تحرير سيناء، متوجهًا للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية والجيوش وقادة القوات المسلحة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن، وتجسد عظمة قواتنا المسلحة وأبطالها البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن فضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء، من أجل الحفاظ علي تراب الوطن وسلامة أراضيه.

ووجه المحافظ التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لأعياد تحرير سيناء، للقيادات التنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ ولجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الغربية، وأسر الشهداء، امتنانًا وعرفانًا بما قدموه من أجل إعلاء كلمة الحق، مضحين في سبيل ذلك بأرواحهم ودمائهم الطاهرة في أروع صور العطاء في سبيل الله والوطن وداعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعل رايتها عالية وخفاقة تحت قيادة الرئيس السيسي.