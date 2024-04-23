الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 42 لتحرير سيناء

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

بعث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء، وجاء نصها: “يسعدني ويشرفني أن أتقدم لكم بمشاعر يملؤها الاعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد تحرير سيناء، متوجهًا للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادتكم”.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكلًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية والجيوش وقادة القوات المسلحة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن، وتجسد عظمة قواتنا المسلحة وأبطالها البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن فضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء، من أجل الحفاظ علي تراب الوطن وسلامة أراضيه.

التهنئة  بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 42 لأعياد تحرير سيناء للقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

ووجه المحافظ الدكتور طارق راشد رحمى، التهنئة  بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 42 لأعياد تحرير سيناء، للقيادات التنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، ولجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الغربية، وأسر الشهداء، امتنانًا وعرفانًا بما قدموه من أجل إعلاء كلمة الحق، مضحين في سبيل ذلك بأرواحهم ودمائهم الطاهرة، في أروع صور العطاء في سبيل الله والوطن وداعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعل رايتها عالية وخفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

محافظ الغربية الذكرى 42 لتحرير سيناء رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات رئيس اركان حرب القوات المسلحة الحفاظ علي تراب الوطن

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