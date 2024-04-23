الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليفربول يفاوض مدرب فينورد الهولندى لخلافة كلوب

آرن سلوت مدرب فينورد
آرن سلوت مدرب فينورد

دخل اسم جديد على طاولة ليفربول  لخلافة الألماني يورجن كلوب، الذي يرحل مع نهاية الموسم الجاري وسط ترقب جديد من جماهير الريدز.

وكان أبرز الأسماء الفترة الماضية هو البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لسبتورنج لشبونة الذي بدأ يبتعد عن الحسابات بسبب مغالته في راتبه.

وقال فابريزو رومانو عبر حسابه الشخصي بـ “فيسبوك"، إن نادي ليفربول تواصل مع آرني سلوت مدرب فينورد ليكون خليفة يورجن كلوب.  

وأوضح، تم عقد اجتماع أول مع المدرب صاحب الـ 45 عامًا وسيكون هناك اجتماع آخر قريب.

 

سلوت مدرب لفينورد منذ 2021 وقادهم في 146 لقاء فاز في 94 لقاء وتعادل في 45 وخسر 33 لقاء.

وقاد سلوت فينورد للتتويج ببطولة الدوري الهولندي الموسم الماضي؛ بجانب التتويج بكأس هولندا الموسم الحالي، وكان وصيف بطولة المؤتمر الأوروبي الموسم قبل الماضي.

ليفربول يورجن كلوب كلوب سلوت آرني سلوت فينورد

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