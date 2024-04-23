الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إخماد حريق مخزن أدوية فى جاردن سيتى

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق نشب داخل مخزن أدوية بمنطقة جاردن سيتي بمحافظة القاهرة، دون وقوع اي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أدوية كهربائيّة.

 

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وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن الحريق بمكتب إداري بالدور الثالث والأخير والمبني تابع لشركة القاهره للأدوية.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حريق مخزن أدوية جاردن سيتى حريق الحماية المدنية

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