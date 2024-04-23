رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 7 مايو

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو المقبل.

الموازنة العامة للدولة

وشهدت الجلسة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة البيان المالي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع خطة التنمية الاقتصادية، إلى لجنة الخطة والموازنة، وإلى مجلس الشيوخ، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

قانون التأمين الموحد

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد فى المجموع.

وأعلن المستشار جبالى تأجيل أخذ الرأى النهائى الى جلسة قادمة حتى يتمكن النواب الذين يرغبون فى تقديم مقترحات على مواد القانون من تقديمها، ووجه جبالى الشكر للحكومة واللجنة الاقتصادية.

ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرية لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يرسي قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.