وزيرة التخطيط: 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مُؤشّرات الأداء المُستهدفة بموزانة 2024/ 2025، للمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تتضمن تطوير حوالي 4115 مدرسة و12.6 ألف فصل، و55 مستشفى مركزيا و854 وحدة صحيّة، و493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خِدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركزًا للشباب، فضلًا عن رصف طرق داخلية بأطوال القرى كافة، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى المرحلة الثانية بإقامة 336 كوبري ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم.

مجال التنمية الريفية

وفيما يخص مجال التنمية الريفية؛ أكدت السعيد أن الخِطّة تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لـمُتطلّبات التنمية لتلك المرحلة في عام الخِطّة، مع تخصيص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، بالإضافة إلى 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، وحوالي 3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكباري الري.

أضافت أن الخِطّة تتضمن رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة الـمحطّات إلى مليون متر مُكعّب/ يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، فضلًا عن تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كم، والوصول بالوصلات المنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة.

التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر

وحول مجال التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أوضحت السعيد أن خطة 2024/ 2025 راعت تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة الـمُتجدّدة إلى ما يزيد على 20% في عام الخطة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضافت السعيد أن الخطة تستهدف التحسين المُطرد في مُؤشّرات الأداء، برفع نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، وكذا رفع نسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية.

جاء ذلك خلال استعراض السعيد مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالي التنمية الريفية، والتحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر؛ وذلك خلال مناقشتها الملامح الأساسيّة للخطة أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس، وبمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد الخطة بالوزارة.