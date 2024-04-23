محافظ سوهاج يتفقد مصابي قطاع غزة للإطمئنان علي حالتهم الصحية

زار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، المستشفي الجامعي للإطمئنان علي الأشقاء الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة، القادمين الي الأراضي المصرية عبر معبر رفح، والذين بلغ عددهم ٢٤ حالة، يرافقهم ٥٠ من ذويهم، لاستكمال مراحل علاجهم وتلقي الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، بمستشفيات جامعة سوهاج، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور احمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور احمد كمال مدير المستشفي المجاني والعيادات الخارجية، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الإداري بالمستشفى، ولفيف من الكوادر الطبية والادارية بالمستشفيات الجامعية.

وأكد “النعماني”، على الدعم والاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية، والروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا علي موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والتي لن تدخر جهد ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، مرحبًا بجميع المصابين وذويهم علي أرض محافظة سوهاج وموجهًا بتذليل كافة الصعوبات وتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والانسانية للمصابين وذويهم منذ لحظة وصولهم حتي عودتهم لوطنهم بأمن وسلام.

وأضاف أن الزيارة شملت غرف المرضي ومرافقيهم، موجهًا بتنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، وتوفير كافة الأدوية المطلوبة، مضيفًا انه تم توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات، وتشخيصهم بشكل دقيق بمجرد وصولهم وتقديم رعاية طبية تليق بهم من الطواقم الطبية المتواجدة بالمستشفي علي مدار الساعة.

ومن جهته قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن عدد المصابين بلغ ٢٤ شخصا تتراوح أعمارهم من ٦ سنوات حتي ٧٢ سنة، موضحًا أنهم يعانون من أصابات متنوعة ويحتاجون إلي إجراءات طبية وتشخيصية مختلفة.

وأوضح الدكتور أحمد فتحي النحاس أن إدارة المستشفيات الجامعية استدعت عدد كبير من الأطباء وعلي أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع مختلف الإصابات والحالات المرضية بكل تداعياتها، وتقديم المساعدات الطبية وعمليات الإنقاذ للمصابين والجرحى، موضحًا أن الفريق ضم أطباء من مختلف التخصصات الطبية، أهمها التخدير، والعظام، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة التجميل، وجراحة مخ وأعصاب، وطب وجراحة العيون، والقلب والصدر، والأشعة، والباطنة والأطفال، وطب النساء والتوليد، وأطباء الفحوصات والتحاليل الطبية.

IMG-20240423-WA0030

IMG-20240423-WA0031

IMG-20240423-WA0032

IMG-20240423-WA0033

IMG-20240423-WA0027

IMG-20240423-WA0028