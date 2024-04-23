انتخاب عبد الفتاح إبراهيم أمينا عاما للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج

انتخب المؤتمر العام التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس في ختام أعماله اليوم الثلاثاء بالقاهرة، عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر، أمينا عاما للاتحاد العربي.

عبد الفتاح إبراهيم: قطاع عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من أهم القطاعات العمالية في مصر

وقال عبد الفتاح إبراهيم، إن قطاع عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، يعد واحدًا من أهم القطاعات العمالية في مصر والدول العربية، مرجعا ذلك إلى قدم هذه الصناعة، وكثافة العمالة بها.

وأضاف الأمين العام للإتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج: أن لا أحد ينكر ما تتعرض له هذه الصناعة في الوقت الحالي إلى مشكلات جوهرية، تهدد مستقبل هذه الصناعة، وتنعكس على أوضاع عمالها.

وأعرب إبراهيم: إن عمال الغزل والنسيج في مصر أكثر الذين عانوا من مشاكل هذا القطاع المتراكمة، والتي تسببت فيها عدد من القرارات الاقتصادية الخاطئة خلال السنوات الماضية زادت من هموم وأوجاع العاملين به، مؤكدا أننا الآن وبعد ثورتين عظيمتين قام بهما الشعب المصري والعمال في القلب منه، بات لدينا خطط اقتصادية طموحة تسعى القيادة السياسية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تطبيقها لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع.

وكان قد وجّه محمود محمد حسن، رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج فى فلسطين، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر، لإعطائه توجيهات لكل الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، داعيًا كل الدول العربية باتخاذ نفس الاتجاه، مؤكدًا ضرورة إنشاء أسواق عربية مشتركة، لدعم كل الدول العربية.

وأضاف حسن، خلال كلمته، بالمؤتمر التاسع للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس: ما يحدث فى غزة حرب مهلكة، وتهجير قسرى وتجويع، حتى أنه منذ 7 أكتوبر الماضى أصبح هناك ما يقارب 35 ألف شهيد، و7 آلاف مفقود، و70% من البنية التحتية تم تدميرها، وكذلك كل مقرات المؤسسات الدولية، وتوجه لمصر بالشكر لما تقدمه من دعم لغزة.