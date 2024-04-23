الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انتخاب عبد الفتاح إبراهيم أمينا عاما للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج

عبد الفتاح إبراهيم
عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة

انتخب المؤتمر العام التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس في ختام أعماله اليوم الثلاثاء بالقاهرة، عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر، أمينا عاما للاتحاد العربي.

عبد الفتاح إبراهيم: قطاع عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من أهم القطاعات العمالية في مصر

وقال عبد الفتاح إبراهيم، إن قطاع عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، يعد واحدًا من أهم القطاعات العمالية في مصر والدول العربية،  مرجعا ذلك إلى قدم هذه الصناعة، وكثافة العمالة  بها.

وأضاف الأمين العام للإتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج: أن لا أحد  ينكر ما تتعرض له هذه الصناعة في الوقت الحالي إلى مشكلات جوهرية، تهدد مستقبل هذه الصناعة، وتنعكس على أوضاع عمالها.

txt

نقيب الغزل والنسيج بفلسطين: 70% من البنية التحتية فى غزة تم تدميرها

وأعرب إبراهيم: إن عمال الغزل والنسيج في مصر أكثر الذين عانوا من مشاكل هذا القطاع المتراكمة، والتي تسببت فيها عدد من القرارات الاقتصادية الخاطئة خلال السنوات الماضية زادت من هموم وأوجاع العاملين به، مؤكدا  أننا الآن وبعد ثورتين عظيمتين قام بهما الشعب المصري والعمال في القلب منه، بات لدينا خطط اقتصادية طموحة تسعى القيادة السياسية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تطبيقها  لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع.

txt

بمشاركة 11 دولة.. المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج يبدأ جلساته

وكان قد وجّه محمود محمد حسن، رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج فى فلسطين، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر، لإعطائه توجيهات لكل الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، داعيًا كل الدول العربية باتخاذ نفس الاتجاه، مؤكدًا ضرورة إنشاء أسواق عربية مشتركة، لدعم كل الدول العربية.

وأضاف حسن، خلال كلمته، بالمؤتمر التاسع للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس: ما يحدث فى غزة حرب مهلكة، وتهجير قسرى وتجويع، حتى أنه منذ 7 أكتوبر الماضى أصبح هناك ما يقارب 35 ألف شهيد، و7 آلاف مفقود، و70% من البنية التحتية تم تدميرها، وكذلك كل مقرات المؤسسات الدولية، وتوجه لمصر بالشكر لما تقدمه من دعم لغزة.

عمال الغزل والنسيج صناعة الملابس عبد الفتاح إبراهيم النقابة العامة للغزل والنسيج الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

مزايا وعروض ضخمة للمصريين بالخارج.. خطة "الإسكان" لتقليل الفجوة الدولارية

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

شاب يقتل والده ويخرج أحشائه في الخليفة.. والسبب غريب

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

5 مفاتيح لعب لدى مازيمبى قد تُفسد تأهل الأهلى لـ"نهائى إفريقيا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك