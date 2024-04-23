الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نقيب الغزل والنسيج بفلسطين: 70% من البنية التحتية فى غزة تم تدميرها

الغزل والنسيج
الغزل والنسيج

وجّه محمود محمد حسن، رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج فى فلسطين، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر، لإعطائه توجيهات لكل الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، داعيًا كل الدول العربية باتخاذ نفس الاتجاه، مؤكدًا ضرورة إنشاء أسواق عربية مشتركة، لدعم كل الدول العربية.

وأضاف حسن، خلال كلمته، بالمؤتمر التاسع للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس: ما يحدث فى غزة حرب مهلكة، وتهجير قسرى وتجويع، حتى أنه منذ 7 أكتوبر الماضى أصبح هناك ما يقارب 35 ألف شهيد، و7 آلاف مفقود، و70% من البنية التحتية تم تدميرها، وكذلك كل مقرات المؤسسات الدولية، وتوجه لمصر بالشكر لما تقدمه من دعم لغزة.

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صناعة الغزل والنسيج فى فلسطين تواجه العديد من التحديات والعقبات

وتابع: تواجه صناعة الغزل والنسيج فى فلسطين العديد من التحديات والعقبات، منها: الإغلاق المتكرر للموانئ من قبل الاحتلال الصهيوني، وعدم وجود بنية تحتية من الطرق، فضلًا عن صعوبة توفير الدعم المالى اللازم للصناعة، مبديًا تمنيه أن يسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات اللازمة لدعم صناعة الغزل والنسيج فى الدول العربية.

وكان قد استقبل عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، وفود 11 دولة المشاركين بأعمال المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، وذلك بمقر النقابة العامة بشبرا.

واصطحب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، رؤساء الوفود العربية المشاركة بأعمال المؤتمر التاسع للاتحاد العربي للغزل والنسيج في جولة تفقدية بمنشأة النقابة للوقوف على آخر ما تم من تطوير وتحديث للبنية التحتية لمنشآت النقابة العامة وميكنة خدماتها لمواكبة التطور السريع والتكنولوجي، وذلك لأن العامل المصري يستحق أن يحيا حياة كريمة.

نقابة العاملين بالغزل والنسيج فلسطين عبد الفتاح السيسي صناعة الغزل والنسيج بنية تحتية

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