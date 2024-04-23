المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، عاطلاً بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 20925 لسنة 2023 جنايات العجوزة، للمتهم "محمد. ص" 29 سنة، عاطل، أنه في يوم 3 أكتوبر 2023، أحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "شفرة موس" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتمكن الأمن من القبض على المتهم بحوزته 4 قطع حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالی و"شفرة موس".

وبمواجهته اعترف حيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، والأداة الحادة للدفاع عن تجارته الآثمة.