رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى،رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ (42) لتحرير سيناء الحبيبة.

جاء في نص برقية التهنئة: " يحمل يوم الخامس والعشرين من أبريل ذكرى غالية وفخر لكل مصري، يُذكرنا دائمًا ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وعبقرية الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن حقوق مصر، ورفع العلم المصري فوق أرض سيناء الحبيبة. "

وتابع رئيس مجلس النواب: "بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعًا، يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهاني، وأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام العافية، داعيًا العلي القدير أن يبارك جهودكم المخلصة لما فيه خير وتقدم بلادنا الغالية. "

وأختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: " أدام الله على مصر نعمة الأمن والسلام، وحفظ شعبها وجيشها من كل سوء."

جلسة مجلس النواب

وبدأ مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الأن في مناقشة لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون الصحية والنقل والمواصلات والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة ۹،۱۳۰ مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.

ذكر التقرير جهود الدولة في مجال التنمية التي ترعى صحة المواطنين وتحقق سبل العيش المستدام والتي من أهمها تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية من أجل الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة والتي تمثل مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تزال موجودة في البيئة ويمكن أن تؤثر سلبا على جودة البيئة عند إطلاقها في الهواء أو الماء أو التربة.