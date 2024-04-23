الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير العمل في مطار شرم الشيخ الدولي

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

استقبل اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء،صباح اليوم الثلاثاء، بمطار شرم الشيخ الدولي، وزير العمل حسن شحاتة، والذي يزور المحافظة لمدة يوم واحد، يشهد خلالها فعاليات تنظمها مديرية العمل بالمحافظة.

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل يشهد الوزير والمحافظ، توقيع بروتوكول تعاون بين مديريتي العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الفنادق السياحية بالمحافظة، في مجال التدريب المهني لتأهيل الشباب السيناوي على احتياجات سوق العمل.

عقود عمل لذوي الهمم 

وكذلك تسليم عقود عمل لذوي همم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

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وقال البيان، إن الوزير والمحافظ يشهدان ختام  ملتقى تنظمه الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، في إطار  فعاليات مُلتقيات، ومُبادرات السلامة والصحة المهنية، بجميع المحافظات، احتفالًا بيوم السلامة العالمي، الذي يُوافق يوم 28 أبريل من كل عام،حيث بدأ المُلتقى الأول، أمس الإثنين، بمدينة شرم الشيخ،لتسليط الضوء على دور السلامة والصحة المهنية في النهوض بقطاع السياحة.

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وتأتي هذه النوعية من المُبادرات، والحملات، استكمًالا لدور الوزارة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشأت، وبين أطراف العمل والإنتاج.

ويتضمن برامج التوعية موضوع تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل، والذي تتبناه منظمة العمل الدولية،في إحتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024.

وكان قد ناقش الوزير مع مديري المديريات آخر المُستجدات، وأحدث الأرقام  بشأن تنفيذ خطة "حصر وتدريب وتشغيل" ذوي الهمم، ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما ناقش الوزير مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين، فيما يخص التدريب المهني، والعمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج، ومُتابعة ومُراقبة تطبيق القوانين داخل المنشآت.

محافظ جنوب سيناء وزير العمل حسن شحاتة مديرية العمل بروتوكول تعاون التدريب المهني سوق العمل

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