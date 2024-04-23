الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"بحوث الصحراء" يستعد لإطلاق المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بشرم الشيخ

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

في إطار جهود الدولة لوضع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة وبتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضب لمركز بحوث الصحراء، استقبل اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر المحافظة بشرم الشيخ، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، لبحث آخر الاستعدادات لإطلاق المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو القادم.

وقال د خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ ترحب باستضافة هذا المؤتمر الهام والذي يناقش مشكلة تواجه التنمية المستدامة فى مصر والشرق الأوسط ويعتبر منصة هامة لتوضيح الدور الاقليمى والدولى لجمهورية مصر العربية.

ومن ناحيته، صرح "شوقي" بأن المؤتمر ينظمه مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط" بالمشاركه مع  المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه EURO-MED 2024 والذى تنظمه الجمعيه الأوربية لتحلية المياه EDS.

وأضاف "شوقي" أن المؤتمر يهدف إلى الفعالية العلمية والتواصلية إلى تعزيز الحوار والتبادل المعرفي حول مستقبل تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف زيادة الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتعزيز الاستدامة البيئية في هذا المجال.

ويسعى المؤتمر أيضًا إلى تحسين جودة المياه المتاحة للاستهلاك البشري والزراعة والصناعة، من خلال استعراض أحدث الابتكارات والتطورات في تكنولوجيا تحلية المياه والطاقه، مؤكدًا أهمية مشاركة مختلف الجهات العلمية والحكومية والخاصة في هذا المؤتمر لتبادل الخبرات والمعرفة وصياغة إستراتيجيات مشتركة لتحقيق أمان مائي مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  وضرورة تعاون مختلف الجهات للتصدي لتحديات ندرة المياه وضمان توفير مصادر مائية آمنة ومستدامة ومن المتوقع أن يكون مؤتمر تحلية المياه الخامس منصة هامة لتبادل الخبرات والأفكار الرائدة.

لوضع خطط عملية لدعم جهود تحلية المياه في المنطقة وتعزيز الاستدامة المائية على المدى الطويل وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات وورش عمل تفاعلية تتناول التكنولوجيا الحديثة في تحلية المياه وتأثيراتها على البيئة وسبل تحسين الاستدامة البيئية لهذه العمليات كذلك يناقش التحديات التي تواجه عمليات تحلية المياه في المنطقة، مثل التكاليف والكفاءة الطاقوية، ويقدم أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتلك التحديات. 

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء وباحثين وشركاء التنمية وكيانات صناعية فى مجال التحلية والطاقة ممثلين لـ25 دولة، حيث يقام على هامش المؤتمر معرض يتضمن أحدث المبتكرات فى مجال تحلية المياه، مما يعزز الحوار والتعاون العالمي ويسهم في تحقيق الأمان المائي والبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جهود الدولة اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء محافظة بشرم الشيخ الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء

مواد متعلقة

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

الأكثر قراءة

عاجل|الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا في أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

بيان عاجل من "الضرائب" للمولين بشأن استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك

200 يوم عدوان.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة ويكثف غاراته شمال ووسط القطاع