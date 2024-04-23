بعد تعيينه مديرًا للقاهرة السينمائى الدولى.. عصام زكريا يكشف كواليس القرار

قال الناقد السينمائي عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الإعلان عن قرار تعيينه كمدير للمهرجان لم يتأخر كما تداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الخبر انتشر قبل إعلانه بشكل رسمي.

وأضاف زكريا، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر قناة Etc، أنه تقابل مع الفنان حسين فهمي في نهاية شهر رمضان الماضي، واتفقوا سويا على تشكيل المكتب الفني الخاص به، حتى يتم إصدار بيان التعيين بشكل رسمي، والذي يتضمن الإعلان عن موعد المهرجان الجديد، وتفاصيل فتح التقديم.

وأوضح "زكريا" أنه كان من المفترض الإعلان عن هذا القرار يوم الخميس الماضي، ولكن بسبب ظروف العمل والضغوط تم تأخيره إلى يومنا الحالي.