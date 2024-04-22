الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خريشة يكشف عن مطالبات إنهاء تصدير الأسلحة لإسرائيل (فيديو)

إبراهيم خريشة
إبراهيم خريشة

أعلن إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن مطالبة فلسطينية رسمية بإنهاء تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأفاد خريشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل على قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الجامعة العربية ستعقد اجتماعًا للمندوبين بعد غد الأربعاء، حيث ستقوم المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز بعرض التقارير المقدمة للجامعة، والتي تشمل التقرير الأخير الذي قُدم لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "الإبادة الجماعية في أرض دولة فلسطين".

وأكد "خريشة" على أهمية القرارات التي تم تبنيها في مجلس حقوق الإنسان، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي حظيت به هذه القرارات من الدول الأعضاء في الخامس من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن فلسطين طالبت بوقف فوري لإطلاق النار وتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مطالبة اللجنة الدولية للتحقيق بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية للأسلحة المنقولة والمباعة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر، كما طالبت بتقديم قاعدة بيانات تضم أسماء المستوطنين ولجان الاستيطان المتورطة في الانتهاكات اليومية بالضفة الغربية، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين، الذين يبلغ عددهم 4 آلاف منذ 7 أكتوبر.

إبراهيم خريشة فلسطين مندوب فلسطين مجلس حقوق الإنسان تصدير الأسلحة إسرائيل الإعلامي عمرو خليل القاهرة الإخبارية الإبادة الجماعية المستوطنين لجان الاستيطان

الأكثر قراءة

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

أحمد موسى يزف بشرى سارة للمصريين في عيد تحرير سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال