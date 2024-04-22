خريشة يكشف عن مطالبات إنهاء تصدير الأسلحة لإسرائيل (فيديو)

أعلن إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن مطالبة فلسطينية رسمية بإنهاء تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأفاد خريشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل على قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الجامعة العربية ستعقد اجتماعًا للمندوبين بعد غد الأربعاء، حيث ستقوم المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز بعرض التقارير المقدمة للجامعة، والتي تشمل التقرير الأخير الذي قُدم لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "الإبادة الجماعية في أرض دولة فلسطين".

وأكد "خريشة" على أهمية القرارات التي تم تبنيها في مجلس حقوق الإنسان، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي حظيت به هذه القرارات من الدول الأعضاء في الخامس من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن فلسطين طالبت بوقف فوري لإطلاق النار وتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مطالبة اللجنة الدولية للتحقيق بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية للأسلحة المنقولة والمباعة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر، كما طالبت بتقديم قاعدة بيانات تضم أسماء المستوطنين ولجان الاستيطان المتورطة في الانتهاكات اليومية بالضفة الغربية، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين، الذين يبلغ عددهم 4 آلاف منذ 7 أكتوبر.