الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الطاهرى: إعلان حزب الله قصف قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية منحنى جديدًا فى التصعيد بالمنطقة

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" ستكون مخصصة لبحث التطورات في الشرق الأوسط وموجة التصعيد.

 

التصعيد في منطقة الشرق الأوسط 

وأكد الصحفي أحمد الطاهري، خلال تقديمه حلقة اليوم من "كلام في السياسة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التصعيد في المنطقة أخذ منحنى جديدًا تمثل في تبنى حزب الله قصف مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بعشرات الصواريخ الكاتيوشا.

 

المناوشات الصهيونية في المنطقة

وأضاف في حديثه، أن صافرات الإنذار تدوي في صفد بالجليل الأعلى شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 إبريل الجاري، وحسبما نقلت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، فإن مدينة صفد استقبلت رشقة صاروخية كبيرة، وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن 30 صاروخًا.

وأشار، إلى أن هذه العملية تتم في عشية عيد الفصح اليهودي، لافتًا إلى أنه تطور جديد سيتوقف ضيوف الحلقة أمامه.

أحمد الطاهري الإعلامي أحمد الطاهري كلام فى السياسة اكسترا نيوز الحرب الصهيونية الفلسطينية

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

محافظ بورسعيد يشارك فى مقاطعة الأسماك: "متضامن مع الأهالى"

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال