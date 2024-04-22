الطاهرى: إعلان حزب الله قصف قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية منحنى جديدًا فى التصعيد بالمنطقة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" ستكون مخصصة لبحث التطورات في الشرق الأوسط وموجة التصعيد.

التصعيد في منطقة الشرق الأوسط

وأكد الصحفي أحمد الطاهري، خلال تقديمه حلقة اليوم من "كلام في السياسة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التصعيد في المنطقة أخذ منحنى جديدًا تمثل في تبنى حزب الله قصف مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بعشرات الصواريخ الكاتيوشا.

المناوشات الصهيونية في المنطقة

وأضاف في حديثه، أن صافرات الإنذار تدوي في صفد بالجليل الأعلى شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 إبريل الجاري، وحسبما نقلت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، فإن مدينة صفد استقبلت رشقة صاروخية كبيرة، وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن 30 صاروخًا.

وأشار، إلى أن هذه العملية تتم في عشية عيد الفصح اليهودي، لافتًا إلى أنه تطور جديد سيتوقف ضيوف الحلقة أمامه.