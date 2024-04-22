هل تتدخل أمريكا في الصراع الإيراني الإسرائيلي؟.. خبير عسكري يجيب (فيديو)

في تطورات الأوضاع بين إيران وإسرائيل، صرح اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، بأن الهدوء يسود العلاقات الحالية بين البلدين على الرغم من التوترات الأخيرة.

أفاد سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على صدى البلد، بأن إيران أبلغت الولايات المتحدة بنية طهران توجيه ضربة عسكرية لإسرائيل، واصفًا الضربة بأنها مجرد "مسرحية" وأن هناك تفاهمات سابقة بين الطرفين.

أضاف أن أي تصعيد جديد قد يستدعي تدخل الولايات المتحدة عسكريًا، وفي حالة تصاعد الأحداث، قد تستهدف إيران القواعد الأمريكية في المنطقة، مما يضع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام خيارات صعبة تصل إلى حد تقديم استقالته.

وتابع نصر سالم بأن الولايات المتحدة وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق يمنع إسرائيل من شن هجوم جديد على إيران، مع السماح لها بتنفيذ عملية برية محدودة في رفح الفلسطينية، مع الحرص على تجنب التصعيد على الحدود مع مصر.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الانجرار إلى حرب في الشرق الأوسط قد تنشأ عن تحركات إسرائيلية، مؤكدًا أن إسرائيل تعمل كأداة لتحقيق الأهداف الأمريكية في المنطقة. وحذر من أن أي صدام بين القوى الكبرى قد يقود إلى حرب عالمية ثالثة.

ولفت نصر سالم إلى أن أي تصرف إسرائيلي يخرج عن الخط المرسوم ويهدد الأمن القومي الأمريكي قد يؤدي إلى إزاحة بنيامين نتنياهو من منصبه كرئيس للوزراء الإسرائيلي، ويفتح الباب أمام المعارضة لتولي السلطة.