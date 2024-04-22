الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

قرار عاجل من المحكمة بحق طبيب وكر الاجهاض فى الجيزة

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، لاتهامه بتحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحًا لجلسة 20 مايو.

 

تفاصيل القضية

وحملت القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والمتهمون في القضية هم" صبحي ع. س" طبيب نساء وتوليد، و"ن. أ" طالبة، و"س. ج"، و"م. أ" 25 سنة

 

التهم الموجهة في قرار الإحالة للمحكمة

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنه حال كونه طبيبًا حول عيادته وكرًا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجهد عمدًا المتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فقام بإجراء جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

 

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كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية وهي امرأة حبلى، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.

ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغًا نقديًا لقاء ما أتاه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، ووجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفاة دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.

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قرار عاجل من المحكمة بحق طبيب وكر الاجهاض فى الجيزة

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