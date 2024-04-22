تأجيل طعن شيري هانم وابنتها زمردة لـ 10 يونيو

قررت محكمة النقض، تأجيل الطعن المقدم من شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما 5 سنوات، على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة 10 يونيو المقبل للحكم.

تأجيل طعن شيري هانم وابنتها زمردة

واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله، والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإلكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه، وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات

تعود تفاصيل القضية عقب تلقي النيابة العامة بلاغات ضد كل من «شريفة رفعت» المعروفة باسم «شيري هانم»، وابنتها «نورا هشام»، المعروفة باسم «زمردة»، بسبب نشرهما لمقاطع فيديو وصور بها إيحاءات جنسية، وبالقبض عليهم ووجهت لهما النيابة تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وأقرت إحداهما بصحة هذه الفيديوهات، وأنهما نشراها بغرض التربح، بينما أقرت الأخرى أنها اعتادت ممارسة الدعارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم إحالتهما إلى المحاكمة.