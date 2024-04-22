الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل طعن شيري هانم وابنتها زمردة لـ 10 يونيو

شيري هانم وابنتها
شيري هانم وابنتها زمردة

قررت محكمة النقض، تأجيل الطعن المقدم من شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما 5 سنوات، على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة 10 يونيو المقبل للحكم.

تأجيل طعن شيري هانم وابنتها زمردة

واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله، والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإلكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه، وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات

تعود تفاصيل القضية عقب تلقي النيابة العامة بلاغات ضد كل من «شريفة رفعت» المعروفة باسم «شيري هانم»، وابنتها «نورا هشام»، المعروفة باسم «زمردة»، بسبب نشرهما لمقاطع فيديو وصور بها إيحاءات جنسية، وبالقبض عليهم ووجهت لهما النيابة تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وأقرت إحداهما بصحة هذه الفيديوهات، وأنهما نشراها بغرض التربح، بينما أقرت الأخرى أنها اعتادت ممارسة الدعارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم إحالتهما إلى المحاكمة.

وزارة الداخلية النيابة امن القاهرة جهات التحقيق حوادث طعن شيري هانم وابنتها زمردة طعن شيري هانم زمردة

مواد متعلقة

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

جهود وزارة الهجرة فى ملف التواصل مع المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

عاجل|قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

عامل يحتجز فتاة فى شقته ويعاشرها 6 أشهر.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال