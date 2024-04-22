أطعمة صديقة للصيف للتغلب على الحرارة وتغذية الجسم

يمكن أن تؤثر الحرارة الشديدة على طريقة عمل الجسم، مما يؤثر على القلب والكلى والرئة والكبد وجميع أعضاء الجسم الحيوية، ويمكن أن تسبب الحرارة الشديدة الجفاف وتهيج الجلد وحروق الشمس وحتى ضربات الشمس في الظروف القاسية لمواجهة حرارة الصيف الحارقة، يعمل الجسم جاهدًا على تبريد درجة الحرارة، لذا يُنصح بأخذ قسط كافٍ من الراحة وتجديد نشاط الجسم حتى يتمتع بصحة جيدة خلال فصل الصيف.

التغذية لها أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بالتغلب على الحرارة وتبريد الجسم، ويجب تناول الفواكه والخضروات والأعشاب الموسمية التي ترطب الجسم وتساعده على التحكم في درجة حرارته الأساسية.

تبريد الأطعمة لمكافحة موجة الحر

يركز معظم الناس على التبريد الخارجي، فإن درجة الحرارة الداخلية للجسم هي التي تلعب دورًا أساسيًا في صحتنا. والخبر السار هو أن هناك علاجات لحرارة جسمك في مطبخك يمكن أن تمنحك حلًا سريعًا.

فيما يلي بعض الأطعمة الصيفية التي يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي اليومي للتغلب على الحرارة.

1. البطيخ: هذه الفاكهة اللذيذة والمنعشة هي عنصر أساسي في الصيف في جميع أنحاء الهند. يحتوي البطيخ على حوالي 92% من الماء، مما يجعله طعامًا مرطبًا ممتازًا. كما أنه يحتوي على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك بطريقة سحرية من أضرار أشعة الشمس الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية. يمكنك الاستمتاع به مقطعًا إلى شرائح أو ممزوجًا بأوراق الريحان والليمون للحصول على علاج صيفي لذيذ.

2. الشمندر والجزر: المزيج الكلاسيكي لكل حرارة، نظرًا لقيمته المغذية وخصائص التخلص من السموم، فهو يزيل الحرارة من جسمك ويعادل درجة الحرارة للحفاظ على عملية الهضم تحت السيطرة. يمكنك إما تناولها مقطعة إلى شرائح أو صنع عصير لذيذ عن طريق إضافة التفاح وعنب الثعلب إلى المزيج.

3. الخيار: من العناصر الغذائية الأساسية المرطبة في المنزل، فهو هش ومنعش ومنخفض للغاية في السعرات الحرارية. تحتوي على حوالي 95% من الماء، مما يجعلها مثالية للبقاء رطبًا خلال فصل الصيف. كما يوفر الخيار فيتامينات K وC، مما يساهم في صحة العظام والمناعة. قم بتقطيعها إلى شرائح للحصول على سلطة خفيفة مع وجبات الطعام أو اغمسها في الحمص للحصول على وجبة خفيفة صحية.

4. النعناع: لا تضيف هذه العشبة نكهة جديدة إلى الأطباق فحسب، بل تتميز أيضًا بخصائص تبريد متعددة. يمكن أن يساعد النعناع أيضًا على تهدئة عسر الهضم وتخفيف حرارة الجسم إذا تم تناوله بانتظام. يمكنك إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى السلطات أو الشاي المثلج أو نقعها في الماء للاستهلاك المنتظم. يمكنك أيضًا استخدام النعناع لصنع شربات النعناع في المنزل، وهي حلوى لذيذة ومنعشة.

5. ماء جوز الهند: مشروب الطاقة الطبيعي، ماء جوز الهند، مليء بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تعتبر ضرورية لمعالجة الجفاف. إنها طريقة سهلة لتعويض السوائل والمعادن المفقودة بسبب التعرق خلال فصل الصيف. شرب ماء جوز الهند المبرد للحصول على مشروب مرضي ومرطب.

6. السلطات: يمكنك تناول السلطات اليومية المليئة بالخضروات المرطبة مثل الخس والطماطم والخضروات الورقية مثل الكرنب والسبانخ وما إلى ذلك. تحتوي هذه الخضار على نسبة عالية من الماء وغنية بالفيتامينات والمعادن. أضف مصادر البروتين مثل الدجاج المشوي أو الحمص لجعل سلطتك وجبة كاملة.

7. الوجبات الخفيفة من الأطعمة النيئة: للحصول على وجبة خفيفة سريعة ومبردة، اتجه إلى الخيارات النيئة مثل شرائح الفلفل الحلو أو الجزر أو أعواد الكرفس. هذه الوجبات الخفيفة المقرمشة مرطبة وتوفر قرمشة مرضية. قم بإقرانها مع صلصة الزبادي أو الحمص لمزيد من النكهة والتغذية.