الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استطلاع: اهتمام الأمريكيين بانتخابات الرئاسة يصل إلى أدنى مستوى منذ 20 عامًا

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

كشف استطلاع رأي جديد أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن اهتمام الشعب الأمريكي بالانتخابات الرئاسية المقبلة وصل إلى أقل مستوى له منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، حيث أبدى 64% فقط من الناخبين المسجلين اهتمامهم بالتصويت في انتخابات نوفمبر المقبل.

وأوضحت الشبكة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن نتائج الاستطلاع جاءت منخفضة مقارنة باستطلاعات الرأي السابقة التي أجرتها الشبكة في نفس الفترة قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2008 (74%)، و2012 (67%)، و2016 (69%)، و2020 (77%).

ووفقًا للشبكة، فإن أدنى مستوى على الإطلاق من الاهتمام بالانتخابات في الاستطلاع الذي يسبق عملية الاقتراع، التي يتم إجراؤها في نوفمبر كل 4 سنوات، كان قبيل انتخابات 2012، وكانت نتيجة الاستطلاع أن 59% فقط من الناخبين مهتمين بالتصويت في الانتخابات.

وفيما يخص توجهات المصوتين بين إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن أم الرئيس السابق دونالد ترامب، أشارت نتائج الاستطلاع إلى تفوق ترامب بفارق ضئيل، بنسبة 46% مقابل 44%، وهو انخفاض عن تقدم ترامب البالغ 5 نقاط في استطلاع يناير الماضي، والذي بلغ 47% مقابل 42%.

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