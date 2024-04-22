الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ضابط استخباراتى أمريكى: استمرار حرب أوكرانيا إلى ما بعد 2024 مستبعد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

توقع ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، موعد انتهاء الصراع في أوكرانيا في نهاية عام 2024 بالهزيمة الكاملة لقوات نظام كييف إذ لم يتبق لديهم ألوية لإلقائها بالمعركة.

وقال ريتر: "القوات الروسية عادة لا تلتزم بالأطر الزمنية، فهي تسترشد بالأهداف.. تتحدث عن انهيار قوات نظام كييف بحلول نهاية هذا الصيف، بداية الخريف، ولن يستمر الصراع بعد عام 2024".

وأضاف: "أعتقد أن هذا الانهيار الذي يحدث هو بالفعل المرحلة الأخيرة من موت أوكرانيا.. كان بإمكانهم تجنب كل ما حدث لو قبلوا شروط اتفاق إسطنبول، لكن الرئيس فلاديمير زيلينسكي لم يوافق على ذلك".

كما أوضح: "إننا نرى انهيارا على طول خط المواجهة بأكمله في الوقت الحالي، ولم يتبق للأوكرانيين أي شيء: لا توجد ألوية يمكن إلقاؤها في المعركة، ولا دفاع جوي، ولا مدفعية".

وأعربت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اعتقادها بأن الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، لن تؤدي إلى تغيير جذري في الوضع في جبهات القتال.

ولا تزال القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة، حيث أعلنت الدفاع الروسية يوم الأحد أن قواتها أكملت تحرير بلدة أخرى بدونيتسك، كما دمرت عددا كبيرا من المعدات العسكرية الأوكرانية منها طائرة وأنظمة رادار، إضافة إلى ورشة إنتاج مسيرات.

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