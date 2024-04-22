أميرة سيد مكاوى ترثى والدها بكلمات مؤثرة فى ذكرى رحيله

شاركت الكاتبة أميرة سيد مكاوي، ابنة الفنان الكبير سيد مكاوي، مشاعرها حول فقدان والدها، معبرة عن الألم الذي لا يزول برحيل الأحبة، كما وصفت الذكرى بأنها جرح لا يندمل، مؤكدة أن الفقدان يحمل وقعًا خاصًا عند البنات مع آبائهن، ووصفت والدها بأنه كان مصدر إلهام لها كإنسان قبل أن يكون فنانًا.

وتحدثت أميرة سيد مكاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، عن والدها الذي كان يتمتع بموهبة فنية فريدة وشخصية متفردة، حتى بعد فقدانه لبصره، مشيرة إلى أنه كان يتميز بحساسية مرهفة وقلب حنون، وكان يعيش متقدمًا على زمانه.

وأضافت "أميرة" أن والدها كان الصديق والملاذ الأول لها، حيث كانت تجد فيه الفهم والمشاركة في أدق التفاصيل الحياتية، وذكرت أنها لا تملك ذكرى واحدة مع والدها لم تكن مليئة بالمودة والرقة، حتى في لحظات الزعل، حيث كان يعبر عن عتابه بطريقة خاصة، مما كان يجعلها تشعر بالأسى النفسي عندما يناديها باسمها دون دلع.