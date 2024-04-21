الأحد 21 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

تعرض لأزمات مالية.. أسرار مجدي أبوعميرة ملك الإخراج في مصر (فيديو)

المخرج مجدي أبو عميرة
المخرج مجدي أبو عميرة

للمخرج الكبير مجدي أبو عميرة قائمة حافلة من المسلسلات والتي تربعت على عرش المسلسلات الدرامية وحققت نجاحا كبيرا على مدار العقود الماضية، إلى ان أصبح المخرج العبقري ملك الإخراج في مصر.

وتعرض "الدستور" في فيديوجراف محطات وأسرار المخرج مجدي أبو عميرة.

وكان قد أعرب المخرج مجدى أبو عميرة، عن سعادته بالاشتراك مع الفنان يحيى الفخراني في أحدث أعماله الفنية مسلسل "عتبات البهجة"، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وأشار "أبو عميرة" في بيان، إلى سعادته بعودته للتعاون من جديد مع المنتج جمال العدل، والعدل جروب، لافتًا إلى أن هذه الشركة بمثابة بيته الفنى، حيث قدم معها مجموعة من أفضل مسلسلاته الناجحة مثل "ملك روحى" و"أحلام عادية" لـ يسرا، و"محمود المصرى" لـ محمود عبد العزيز.

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