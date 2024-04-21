"التموين" تكشف عقوبة المخابز المخالفة لأسعار "الخبز والفينو" الجديدة

قال ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، إنه وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء قبل شهر رمضان المبارك، كانت هناك تخفيضات هائلة في جميع السلع، وذلك في منافذ الدولة بمختلف المحافظات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، أن انخفاض سعر الدقيق والذي وصل إلى 16 ألف جنيه للطن، أصبح لزامًا على شعبة المخابز خفض سعر رغيف العيش.

وأوضح أن المخابز التي تخالف القرار، ستكون هناك غرامة مالية كبيرة، إضافة إلى السلع مجهولة المصدر، مبينًا أن هناك العديد من القوانين والتي تصل فيها العقوبة إلى الحبس وفرض عقوبات مالية ومصادرة للدقيق والسلع مجهولة المصدر.

خفض أسعار الخبز السياحي

وتم التوصل والتوافق على خفض أسعار السلع الأساسية ومن بينها الخبز السياحي الحر والفينو بداية من الأحد، على أن تكون الانخفاضات السعرية تتراوح ما بين 15 و20%، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي 30% بما يراعى التكلفة العادلة للإنتاج وهامش ربح لأصحاب المخابز السياحية وأيضا حصول المواطن على الخبز بسعر عادل دون مغالاة.