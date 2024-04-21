نشرة الدستور| تفاصيل أول جلسة للبرلمان بالعاصمة الإدارية وآخر تطورات أزمة مدرسة المثلية

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة الأخبار، وتستعرض نشرة الدستور أبرزتفاصيل أول جلسة للبرلمان في العاصمة الإدارية، والعقوبة المتوقعة وأخر تطورات أزمة مدرسة المثلية.

بدأ أعضاء مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتوافد إلى البرلمان بمقر العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد، في ثاني جلسة لمجلس النواب تعقد بالعاصمة، بعد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.

قانون التأمين الموحد

وتبدا الجلسة العامة لمجلس النواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

وأفادت اللجنة المشتركة في تقريرها بأن مشروع القانون يُرسى قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأميني وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين التي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.