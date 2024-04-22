يحرص المسلمون على معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 22-4-2024 عبر جوجل، للتقرب من الله عز وجل، أملا في أن يستجيب الله عز وجل لهم الدعاء.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 22-4-2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أدعية وأذكار الصباح والفجر اليوم الإثنين 22 أبريل 2024.

دعاء الفجر مكتوب

ـ يا رب في فجر هذا اليوم أملأ قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط.

ـ يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.

- «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

أذكار الصباح اليوم

أَصْبَـحْـنا وَأَصْبَـحْ المُـلكُ للهِ رَبِّ العـالَمـين، اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ خَـيْرَ هـذا الـيَوْم، فَـتْحَهُ، وَنَصْـرَهُ، وَنـورَهُ وَبَـرَكَتَـهُ، وَهُـداهُ، وَأَعـوذُ بِـكَ مِـنْ شَـرِّ ما فـيهِ وَشَـرِّ ما بَعْـدَه اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ ومن أذكار الصباح والمساء الموجودة في حصن المسلم بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ 3 مرات، يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، سبحانَ اللَّهِ وبحمدِهِ 100 مرة.

دعاء للمتوفين

اللهم اني اسالك له الدرجات العلى من الجنة، وادخله الجنة، وأسألك له خلاصًا من النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، سبحانك ربي واليك المصير.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

« يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين، اللهم إني نسألك أن تجعل خير عملنا آخره، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير».

دعاء ختم القرآن

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْءَانِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً.

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دعاء دخول المسجد

يقول الدعاء الذي وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا نقول عند دخول المسجد وقد جاء بيان هذا الفضل في الحديث المرويِّ عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- عن النبيّ أنّه: (كان إذا دخل المسجدَ قال أعوذُ باللهِ العظيمِ وبوجهِه الكريمِ وسلطانِه القديمِ من الشيطانِ الرجيمِ، قال أقطُّ؟ قلتُ: نعم، قال: فإذا قال ذلك قال الشيطانُ: حُفِظَ مني سائرَ اليومِ).. ربنا عز وجل يحفظ المسلم في سائر يومه وفي عمله كلما استعاذ بالله من الشيطان الرجيم متوسلا بأسماء الله تعالى واسمائه وصفاته.