"القصير" يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية المتعلقة بملفات دراسات التربة والحصر التصنيفي 7 وتقنين الأراضي والتحول الرقمي وذلك بحضور الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة وبعض قيادات الهيئة.

الاجتماع ناقش الانتهاء من الإجراءات القانونية لتوفيق أوضاع المواطنين المتواجدين بأراضي هيئة التنمية الزراعية في شبه جزيرة سيناء ومناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة وشرق البحيرات وشرق السويس وكذلك الواقعة بزمام محافظة بورسعيد بمنطقة شمال سهل الطنية، واستخراج العقود المؤمنة لهم من مجمع الوثائق المؤمنة.

كما ناقش الاجتماع، استعراض جهود الهيئة في مجال التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية تسهيلا لإجراءات المتعاملين معها.



كما ناقش القصير مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية الموقف التنفيذي لأعمال دراسات التربة والحصر التصنيفي وكذلك إزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار كذلك استعرض جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير

واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال التعديات غير القانونية على الأراضي ولاية الهيئة على مستوى الجمهورية.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقى تقريرا من سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري يفيد نجاح الحجر في تسهيل إبحار إحدى الشاحنات المحملة بالقمح على متنها حوالى 63 ألف طن وكانت معلقة في ميناء نوفوفريسيك الروسي وذلك بعد توقف استمر 3 أسابيع.

وأفاد التقرير، أن شحنة القمح تم فحصها من قبل الحجر في بلد المنشأ وخضعت لكل الإجراءات الصحية النباتية وتتوافر فيها كافة المواصفات والاشتراطات اللازمة، مشيرا إلى أن الحجر الزراعي نجح بالتنسيق مع التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو في تسهيل إجراءات إبحار الشحنة وخروجها من الميناء وذلك بعد عقد اجتماع عاجل مع وفد روسيا الاتحادية المتواجد بالعاصمة الإيطالية روما.