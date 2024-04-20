الحجر الزراعي ينجح في تسهيل إبحار شاحنة محملة بـ63 ألف طن قمح من موانئ روسيا

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري، يفيد بنجاح الحجر في تسهيل إبحار إحدى الشاحنات المحملة بالقمح على متنها حوالي 63 ألف طن وكانت معلقة في ميناء نوفوفريسيك الروسي وذلك بعد توقف استمر 3 أسابيع.

الحجر الزراعى يسهل إبحار 63 ألف طن قمح

وأفاد التقرير، أن شحنة القمح تم فحصها من قبل الحجر في بلد المنشأ وخضعت لكل الإجراءات الصحية النباتية وتتوافر فيها كافة المواصفات والاشتراطات اللازمة، مشيرا إلى أن الحجر الزراعي نجح بالتنسيق مع التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو في تسهيل إجراءات إبحار الشحنة وخروجها من الميناء وذلك بعد عقد اجتماع عاجل مع وفد روسيا الاتحادية المتواجد بالعاصمة الإيطالية روما.



يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية والتي يأتي القمح في مقدمتها

وتوجهت الشركة المستوردة بالشكر لوزارة الزراعة على جهودها في إنهاء المشكلة، حيث تم حجز الباخرة في الميناء الروسي من أول أبريل حتى أمس والتي تحركت بالفعل إلى مصر.