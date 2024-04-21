الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كنت عاوز أسرقها بس.. جريمة سرقة تهز عين شمس

متهم
متهم

مكنش قصدي أخلص عليها أنا كنت داخل أسرقها وامشي.. اعترافات لص متهم بقتل ربة منزل خنقًا أثناء محاولة سرقتها، بدائرة قسم شرطة عين شمس، و"الدستور" تكشف القصة الكاملة.

 مكنش قصدي أخلص عليها

تعود تفاصيل الواقعة عندما عثر الأهالي على جثة سيدة مسنة وقد فارقت الحياة، وبإخطار الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، انتقل فريق من مباحث قسم شرطة عين شمس لمسرح الجريمة، وتبين سرقة محتويات الشقة، فتم تحرير محضر بالواقعة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين تواجد مسجل خطر «سرقة» بالقرب من مسرح الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وأمام جهات التحقيق أقر المتهم بقتل المجني عليها أثناء محاولة سرقتها.

وقال المتهم: خلال الفترة الأخيرة حصل ليا مشاكل مالية كبيرة فقررت أسرق شقة المجني عليها علشان هي عايشة لوحدها وأنا قلت إنها هتكون نايمة، فوضعت خطة للسرقة لكن أثناء دخولي الشقة شعرت بي فقررت قتلها والتخلص منها.

اتهام عامل بقتل مسنه بالقاهرة امن القاهرة النيابة حبس قتل سرقة

الأكثر قراءة

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

إحالة أوراق مدرس الفيزياء المتهم بقتل "طالب الدقهلية" للمفتى

كواليس مفزعة في حادث مصرع "تيك توكر" شهيرة في النزهة (صور)

كنت عاوز أسرقها بس.. جريمة سرقة تهز عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة فى عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو