كنت عاوز أسرقها بس.. جريمة سرقة تهز عين شمس

مكنش قصدي أخلص عليها أنا كنت داخل أسرقها وامشي.. اعترافات لص متهم بقتل ربة منزل خنقًا أثناء محاولة سرقتها، بدائرة قسم شرطة عين شمس، و"الدستور" تكشف القصة الكاملة.

مكنش قصدي أخلص عليها

تعود تفاصيل الواقعة عندما عثر الأهالي على جثة سيدة مسنة وقد فارقت الحياة، وبإخطار الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، انتقل فريق من مباحث قسم شرطة عين شمس لمسرح الجريمة، وتبين سرقة محتويات الشقة، فتم تحرير محضر بالواقعة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين تواجد مسجل خطر «سرقة» بالقرب من مسرح الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وأمام جهات التحقيق أقر المتهم بقتل المجني عليها أثناء محاولة سرقتها.

وقال المتهم: خلال الفترة الأخيرة حصل ليا مشاكل مالية كبيرة فقررت أسرق شقة المجني عليها علشان هي عايشة لوحدها وأنا قلت إنها هتكون نايمة، فوضعت خطة للسرقة لكن أثناء دخولي الشقة شعرت بي فقررت قتلها والتخلص منها.