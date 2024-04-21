الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وسيلة الدولة لتحقيق التنمية

قطاع الأعمال
قطاع الأعمال

تؤدي الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى تمكين الحكومات من شراء وتقديم خدمات البنية التحتية والخدمات العامة، والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص وإذا ما صُـمّمت الشراكات بين القطاعين، ونُـفذت على نحو سليم، فبمقدورها أن تحقق قيمة اجتماعية وتنمية حقيقية للدولة.

وحول هذا ترصد الدستور في التقرير التالي، أبرز مشروعات الشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص، حيث تمثلت نماذج الشراكة في مشروعات متعددة مثل محطة الطاقة الشمسية التي تشارك فيها قطاع الأعمال العام إحدى الشركات النرويجية لإقامة محطة للطاقة الشمسية تمد شركة مصر للألومنيوم  بالكهرباء التى تحتاجها.


كما يتمثل نموذج الشراكة في تطوير محفظة أراضي شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص حيث شاركت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عددا من المطوريين من القطاع الخاص في تطوير أكثر من 1000 فدان بمدينة هيلوبلس الجديدة.


كما شاركت قطاع الأعمال العام القطاع الخاص في مشروعات تطوير مزرعة الصالحية الجديدة التي تبلغ مساحتها نحو 100 فدان في مشروعات الاستثمار الزراعي والحيواني.


وتشارك أيضا قطاع الأعمال العام القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروع رفع كفاءة تركيز خام الفوسفات عبر إنشاء شركة تساهم فيها شركة النصر للتعدين بنحو 100 مليون دولار مقابل حصة تبلغ 24%.


كما اشتملت مشروعات الشراكة في طرح حصص من الفنادق التاريخية وحصة من الشركة الشرقية للدخان في إطار فتح باب الشراكة للقطاع الخاص. 

 

وكان الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، قد كشف في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحكومة منفتحة على مشاركة القطاع الخاص في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

قطاع الاعمال وزارة قطاع الأعمال شركة مصر للألومنيوم شركة الشرقية للدخان الفنادق التاريخية

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال: القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات التطوير والتحديث

وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصنع السبائك لإنتاج السيليكون منجنيز

وزير قطاع الأعمال: 500 مليون جنيه أرباح القابضة للأدوية.. والقطاع الخاص أصبح منافسًا قويًا

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أسباب منع أكرم السعدنى من حضور عزاء عمه صلاح السعدنى

الحبس سنة وغرامة 10 الاف لـ إنجي حمادة في قضية المخدرات

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

"إعلامى الوزراء" يوضح حقيقة اختفاء سرير أثرى من متحف قصر محمد على بالمنيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة فى عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو