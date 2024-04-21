"المخابز" تعلن انخفاضًا جديدًا في أسعار الدقيق

أعلنت شعبة المخابز بالقاهرة، انخفاضًا جديدًا في أسعار الدقيق لمجموعة مطاحن الجمل، حيث انخفضت الأسعار لمستوى 1000 جنيه في طن الدقيق الشعبي.

وقال خالد فكري سكرتير شعبة المخابز بالقاهرة، إن هناك تراجع في مستويات طن الدقيق لمطاحن الجمل، حيث انخفض سعر طن دقيق الجمل لـ500 جنيه بكافة أصنافه، فيما انخفض سعر طن الدقيق ماركة سوبر الجزيرة وأصنافها لـ1000 جنيه.

تراجع 1000 جنيه

وأضاف "فكري" أن هناك انخفاض 1000 جنيه في مخبوزات ٣ الصاروخ، فيما انخفض 1000 جنيه في طن الدقيق الشعبي، مضيفًا أن المخابز تبدأ تطبيق تخفيض أسعار العيش السياحي وفق توجيهات وزارة التموين.

وكان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية، حيث تضمن القرار المهام المنوطة باللجنة وتختص اللجنة بدراسة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والإفرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والافرنجية، على أن يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة شهور أو كلما اقتضت الضرورة لذلك.

تشكيل اللجنة يستهدف متابعة تنفيذ القرار..

وأضاف الوزير، أن اللجنة ستعمل على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والأفرنجي ووضع المواصفات والأوزان والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها، وتختص كذلك بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الإفرنجي، كما تعمل اللجنة على تقنين أوضاع المخابز السياحية والأفرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.

من جانبه، قال أحمد كمال، المتحدث باسم الوزارة، إن اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وبعضوية ممثلين عن الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية.

كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًا على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة بمقر ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية ، كما تضمن القرار أن يكون للجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية أمانة فنية مساعدة.

وكانت قد توافقت الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بداية من اليوم الأحد بنسبة من 30% إلى 45% (لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع) لتصبح الأسعار الجديدة كما يلى:

رغيف وزن 80 جراما: 150 قرشا (وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية)

رغيف وزن 40 جراما: 75 قرشا

رغيف وزن 25 جراما: 50 قرشا

رغيف خبز أفرنجى 50 جراما: 150 قرشا

رغيف خبز أفرنجى 35 جراما: 100 قرشا